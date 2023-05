BURNS, Yolande Plante

Au Centre d'hébergement du Fargy, le 28 janvier 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Yolande Plante, épouse de monsieur James Burns. Elle était la fille de feu dame Simone Bélanger et de feu monsieur Rosaire Plante. Elle demeurait à Québec.



La famille vous accueillera au

Complexe du Parc Commémoratif

La Souvenance

301, rang Ste-Anne

Québec, QC, G2G 0G9

le samedi 20 mai 2023 de 13 heures à 15 heures.



Une liturgie de la Parole suivra à 15 heures en la chapelle du Complexe du Parc Commémoratif La Souvenance, 301, rang Ste-Anne, Québec.

Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com



Elle laisse dans le deuil, outre son époux James, ses enfants : Shirley, Martin (Jennifer Stewart) et Dominic; ses petits-enfants: Roxanne, Emily, Cameron, Sara-Maude et Matty; son frère feu Gilles (Lucie Plamondon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Burns : Gérard (feu Françoise Dumas, Mariette Bisson), feu Edward (Lise Villeneuve), feu Helen, Ronald (Linda Babin) et Patrick (Anne-Marie Guillemette) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement du Fargy pour leurs bons soins particulièrement Erica, Nathalie, Line, Caroline, Gabrielle, Patrick et Mona qui ont été très présents.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.



