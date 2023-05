FORTIN, Claude

À l'Hôpital Laval, le 10 mai 2023, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Claude Fortin. Il est allé rejoindre son épouse, madame Raymonde Néron. Il était le fils de feu monsieur Joseph Fortin et de feu madame Virginie St-Pierre. Originaire de l'Anse-St-Jean, il demeurait à Québec.



Il laisse dans le deuil ses enfants : Guylaine (William Polcz), Dany (Anne Maltais), Michèle (Gilles Dubrûle) et Donald (Martine Leclerc); et, sa généreuse compagne de vie Ghislaine Ouellet; ses enfants : Pierre (Sophie) et Sonia (Stéphane). Il laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants : Mathieu (Jessica), Simon (Alana), Vincent (Brooklyn), Philyp (Carla), William (Abigail), Élisabeth (Sasha) ainsi que Andrew et Aaron; ses arrière-petits-enfants : Olivier, Dalilah et Anders; Les petits enfant de madame Ouellet : Ève Sophie, Vincent Samuel et Élizabeth. Il laisse également dans le deuil ses frères : Rock et Jacques ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s.



La famille a confié monsieur Fortin au :

Complexe Funéraire Sylvio Marceau

15015 boul. Henri-Bourassa

Charlesbourg, Qc

Membre du Réseau Dignité



La famille recevra les condoléances le vendredi 19 mai 2023, de 13 h à 15 h, au salon du complexe. Une liturgie suivra en chapelle du salon.

Les cendres de monsieur Fortin seront inhumées au cimetière St-Pierre-aux-Liens à 16 h.



La famille tient à remercier les membres du personnel soignant de l'Hôpital Laval pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à monsieur Fortin.



Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la Maison Michel Sarrazin (https://michel-sarrazin.ca/) ou la Société Canadienne de la Sclérose en plaque (https://spcanada.ca/).



Pour rendre hommage à monsieur Fortin, vous pouvez vous rendre sur le site du complexe au www.dignitequebec.com