BLAIS, Simone Boulet

Au CHSLD de St-Fabien-de-Panet, le 16 avril 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Simone Boulet, épouse de feu monsieur Fernand Blais. Elle était la fille de feu monsieur Ovide Boulet et de feu dame Clara Collin. Elle demeurait à St-Paul-de-Montminy.



La famille accueillera parents et ami(e)s au :

Complexe funéraire

Au coeur des Montagnes

311, 4e Avenue

St-Paul-de-Montminy, Qc, G0R 3Y0

le samedi 20 mai 2023, jour des funérailles à compter de 12h.



Le service religieux sera célébré par la suite à 14h à l'église de St-Paul-de-Montminy, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.



Elle laisse dans le deuil : sa fille Colombe (Réjean Duquette), ses petits-enfants : Steven Duquet (Roxanne Béland), Jenny Duquet (Carl Gagné Bernier), ses arrière-petits-enfants : Samuel Béland, Marianne Duquet, Jérémi Duquet, Léa Bernier, Gabrielle Bernier, Emyrose Bernier, ses frères et soeurs : feu Roland (feu Cécile Mercier), feu Monique (feu Marcel Gariépy), feu Armand (feu Yvette Coulombe), Colette (feu Émile Carrier), ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Blais, ses neveux et nièces, cousins, cousines et amis(es).



La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de St-Fabien-de-Panet pour leurs bons soins.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, site internet : https://www.alzheimerchap.qc.ca/



La direction des funérailles a été confiée à la:

Maison funéraire Laurent Normand inc.

115, rue St-Louis

Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418-248-0545, sans frais : 1-888-248-0545

messages de condoléances :

par télécopieur : 418-248-2621

courriel : lnormand@laurentnormand.ca

ou via le site Web :

www.laurentnormand.ca

