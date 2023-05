DUGUAY, Aurèle



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 3 mai 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Aurèle Duguay, époux de feu madame Denise Gingras, fils de feu madame Clothilde Chiasson et de feu monsieur Edmond Duguay. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 12 h.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (Richard Ferland), Nathalie (Alain Cloutier) et Nancy (Richard Valcourt); ses petits-enfants: Alexandre Ferland, Catherine Valcourt (Étienne Vallières) et Ariane Valcourt (Mathieu Audet); ses beaux-frères et belles-soeurs: Anna (feu Alfred), Sandra (feu Gérald), Raymond Plante (feu Colette Gingras), Martine Gingras (feu Guy Fournier, Simon Nadeau) et André Gingras (Line Falardeau); ses filleuls: Annie Fournier et Dave Gingras ainsi que ses neveux et nièces. Il est allé rejoindre ses frères et ses soeurs qui l'ont précédé: Médéric (feu Alexina), Gabrielle (feu Léo), Alfred (Anna), Thérèse (feu Aurèle), Bertha, Donald. Un immense merci à tout le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.