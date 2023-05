TREMBLAY, Yvette



À Québec, au Centre d'hébergement Le Faubourg, le 4 mai 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Yvette Tremblay.Elle est partie rejoindre sa grande amie, feu Ginette Chalifour. Elle était la fille de feu dame Mary Pelchat et de feu monsieur Eugène Tremblay. Elle était la sœur de feu Fernande (feu Jean-Paul Montreuil) et de feu Roland (feu Madeleine Caron). Elle laisse dans le deuil sa belle-soeur Monique Pelletier (épouse de secondes noces de feu Jean-Paul Montreuil); sa nièce Line Montreuil (Sylvain Trudel) et son neveu Pierre Montreuil (Manon Martel); ses deux petites-nièces Carolane Montreuil et Mélissa Montreuil; ainsi que ses cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au lot familial du cimetière Saint-Charles. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Le Faubourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, site web: www.societealzheimerdequebec.comDes formulaires seront disponibles sur place.