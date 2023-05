LABRECQUE, Lise



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 avril 2023, à l'âge de 86 ans et 6 mois, est décédée madame Lise Labrecque, fille de feu madame Hénédine Brochu et de feu monsieur Adélard Labrecque. Elle demeurait à Lévis.Elle était la soeur de : feu Robert (feu Rose Dumas), feu Béatrice (feu Télesphore Gareau), feu Yvette (feu Télesphore Léveillé), feu Roger (feu Rachel D'Amours), feu Edouard (feu Solange Garneau), feu Albert, feu Thérèse (feu Roland Gagné), feu Roland (feu Simone Labbé), feu Cécile (feu Robert Breton), feu Marie-Claire (feu Claude Marcoux), feu Denise (feu Valois Bourget), feu André (Micheline Dontigny) et Claude (Martine Lavoie). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces des familles Labrecque et Gagnon, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au:de 13 h 30 à 15 h 15.Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée Mont-Marie. Sincères remerciements à l'équipe des soins palliatifs du CLSC Lévis, en particulier le Dr François-Yves Prévost et Mme Mireille Ouellet pour les bons soins et le support. Merci également au Dre Kathleen Lemieux des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour son approche lors des derniers moments.