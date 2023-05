LEMELIN, Marlène

À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 24 avril 2023, à l'aube de ses 60 ans, est décédée dame Marlène Lemelin, fille de feu Jean-Claude Lemelin et de feu Gaétane Déry, conjointe de M. Denis Roberge. Elle demeurait à Québec.



F.-X. Bouchard inc.

1186, chemin Royal

St-Pierre I.O. G0A 4E0



Le service religieux sera célébré le samedi 20 mai 2023, à 11h, en l'église de Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie et de là au cimetière paroissial.



Elle laisse dans le deuil outre son conjoint Denis ; son frère Steeve (Jessika Paquet) ; son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Roberge: Claude (Marie Lacharité), Hélène (Roger Desbiens) et Lucie (Yvan Bilodeau) ; ses neveux et nièces : Kevin, Cédric (Julie), Genevy et Léa, ainsi que plusieurs oncles, tantes, autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don de votre choix.

Pour renseignement :

418 663-9838

Courriel : info@fxbouchard.com

www.fxbouchard.com

Membre de la Corporation

des thanatologues du Québec