GUAY, Lucienne



Au Centre d'hébergement de Limoilou, le 20 avril 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Lucienne Guay, fille de feu madame Marie-Jeanne Duval et de feu monsieur Honoré Guay. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :le samedi 20 mai 2023, de 15 h à 18 h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Cimetière St-Charles Mausolée Catherine-de-St-Augustin. Elle laisse dans le deuil son frère Jean-Marie et sa soeur Anna; ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. La famille souhaite remercier tout le personnel du Centre d'hébergement de Limoilou pour le temps passé avec elle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'hébergement de Limoilou ou à tout autre organisme de votre choix. Des formulaires seront disponibles sur place.