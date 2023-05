BEAUCHEMIN, Père Jean-Marie

Au département des soins palliatifs de l'Hôpital Laval (Québec), est décédé à l'âge de 98 ans, le Père Jean-Marie Beauchemin, prêtre de la Congrégation des Eudistes. Il était le fils de feu Edmond Beauchemin et de feu Marguerite Camirand. Après des études classiques au Séminaire de Nicolet et au Séminaire de Saint-Victor, il entre au Séminaire du Sacré-Cœur des Eudistes à Charlesbourg. En 1951, il est incorporé dans cette congrégation et il est ordonné prêtre en 1953 à l'Externat Classique St-Jean-Eudes à Québec. Après deux ans d'enseignement au Collège St-Louis d'Edmundston, il commence à travailler en paroisse à Forestville sur la Côte-Nord. Excepté l'an 1962, où il sera vicaire à la paroisse Sacré-Cœur de Chicoutimi, il reviendra sur la Côte-Nord pour y accomplir la mission paroissiale pendant plus de 50 ans. On le trouve à Havre-Saint-Pierre, à Gagnon, à Rivière-au-Tonnerre, à Sheldrake, à Magpie, ainsi qu'à Fermont. Il revient en 1977 à Havre-Saint-Pierre pour une dizaine d'années. Il se déplace à la paroisse Saint-Luc de Forestville de 1988 à 1991. Il revient à Havre-Saint-Pierre de 1991 jusqu'à sa retraite en 2012. Il séjourne alors à la Maison des Eudistes de Charlesbourg jusqu'à la vente de cette résidence à l'été 2022. Il déménage ensuite avec la communauté dans une nouvelle résidence, le Domaine Mahonia, à Québec.



Le service religieux sera célébré en présence de la dépouille le mardi 23 mai 2023 à 14 heures en l'église Saint-Thomas-d'Aquin, 2125, rue Louis-Jolliet, Québec (Qc) G1V 2B7.



La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 13 heures. Il laisse dans le deuil : Marguerite Beauchemin, épouse de feu Charles A. Boucher, Monique Beauchemin, épouse de feu Roland Duval, Jean-Noël Beauchemin, époux de feu Mariette Nourry, Edouard Beauchemin, époux de Thérèse Mathieu, ainsi que de nombreux neveux et nièces et amis.



Il rejoint les membres défunts de sa famille : feu Madeleine Beauchemin, épouse de feu Gérard Beaudin et de feu Gérard Cournoyer, feu Louisette Beauchemin, feu Léonce Beauchemin, époux de Gisèle Nourry.



La famille tient à remercier le personnel soignant de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour leur présence attentive auprès du Père Jean-Marie.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Corporation Les Œuvres Eudistes, qui permettra de continuer à soutenir les œuvres de la congrégation, 2215, Marie-Victorin, Québec (Qc) G1T 1J6, tél.: 418 626-6494,

site Web : www.eudistes.org/



