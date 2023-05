BONENFANT, Jean

À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 22 novembre 2022, est décédé à l'âge de 84 ans M. Jean Bonenfant époux de Mme Louise Potvin. Il était le fils de feu M. Joseph Bonenfant et de feu Mme Yvonne Lamarre. Il demeurait à La Pocatière, Kamouraska.



Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s au

Complexe funéraire

Marius Pelletier inc.

409, 9e Rue blv Desrochers

La Pocatière, QC, G0R 1Z0

le samedi 20 mai 2023, de 13 h à 15 h 55.



Une cérémonie d'adieu sera célébrée, ce même jour, à 16 h en la chapelle du Complexe funéraire Marius Pelletier et de là les cendres seront inhumées au cimetière des Pins.



Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Louise. Il était le frère et le beau-frère de : Charles-Aimé (feu Yvette Lizotte), Ginette (feu Marcel Lizotte, Gérard Robichaud), feu Marie-Paule (Esdras Dallaire), feu Pierrette (feu Marius Pelletier). De la famille Potvin, il était le beau-frère de : Denise (feu Elphège Audet), Hélène, feu Louis-Étienne et feu Sabine. Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s.



La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima pour la qualité des soins prodigués.



Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de la Pocatière.

Don en ligne : www.fondationhndf.ca

Des formulaires seront disponibles au salon.



