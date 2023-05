BOUCHARD, Lisette



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 mai 2023, à l'âge de 78 ans et 11 mois, est décédée madame Lisette Bouchard, épouse de monsieur Bernard Boulianne, fille de feu madame Jeanne D'Arc Foster et de feu monsieur Gustave Bouchard. Elle demeurait à Charlesbourg.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, audès 9 h 30.L'inhumation des cendres se fera en famille, ultérieurement. Outre son époux Bernard Boulianne, elle laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boulianne: Annie (Feu Daniel Gagnon), Denyse (Michel P. Ouellet), ainsi que ses filleuls: Marc Pednaud, Alain Gagnon, Sylvie Gaudreault, Sylvain Ouellet et de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Outre ses parents, elle est partie rejoindre sa sœur Claudette (Henri-Paul Pednaud), son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Boulianne: Jean-Charles (Jacqueline Simard) et Germaine (Claude Gaudreault). La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués, ainsi que Line, Denis, Gaston et nombreux amis, pour leur soutien.