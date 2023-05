MORISSETTE, Luce



Au Centre hospitalier Robert-Giffard, le 17 avril 2023, à l'âge de 89 ans et 8 mois, est décédée madame Luce Morrissette, fille de feu madame Cordile Poisson et de feu monsieur Arthur Morrissette. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son époux feu Roch Lefrancois; ses enfants : Sophie (André Verreault) et Martin (Linda Chouinard); son petit-fils : Henri-Loup (Joss Urbinia); son arrière-petit-fils : Rome Verreault; ses frères et sœurs : Edith (Paul Beaulieu), feu Denise, feu Charlotte, feu Hugues (Suzanne Aubert) et feu Gilles (feu Colette Lejeune); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s : Pierre, Louis, Marie-Charlotte, Hélène, Anne, Julie, Solange, Esther, Francois et feu Marie. La famille tient à remercier sa précieuse dame de compagnie et amie fidèle, Catherine Dussault et le personnel de la Villa Montcalm et évidemment sa merveilleuse Lhassa Apso de réconfort, Annette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, Téléphone : 418 525-4385, Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca, Site web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/