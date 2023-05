PRATTE, Armand



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Armand Pratte, survenu à Québec le 3 mai 2023. Il était le conjoint de madame Lise Royer, le fils de feu Blandine Bolduc et de feu Auguste-Philippe Pratte.Il laisse dans le deuil les enfants de sa conjointe : Daniel (Stéphanie) et Patrick; ses petits-enfants qu'il considérait comme les siens : Érika et Alexis; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Royer; ses neveux, ses nièces ainsi que ses ami(e)s. Outre ses parents, il est parti rejoindre sa sœur Jacqueline (Fernand Dubord). La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel du Centre d'hébergement d'Assise et de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués.