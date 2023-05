LANGLOIS, Denise

À Québec, le 22 avril 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Denise Langlois, épouse de feu monsieur Marcel Carpentier, fille de feu monsieur Paul-Émile Langlois et de feu dame Bella Jobin. Native de Portneuf, elle demeurait à Donnacona.



La famille recevra les condoléances en l'église Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire de Portneuf (481, rue Notre-Dame) le samedi 20 mai prochain à compter de 13 h. Un service religieux sera ensuite célébré à 14 h 30. L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Madame Langlois laisse dans le deuil ses fils : Sylvain (Johanne Groleau), Simon (Nancy Lortie) et Eddy; ses petits-enfants : Samuel (Ariane Gosselin Gonzalez), Julianne, Maxime et Karianne (Amickaël Côté); ses trois arrière-petites-filles : Léa-Kim, Lily-Rose et Bella-Jade Carpentier-Côté; ses sœurs et son frère : Gisèle (feu Robert Bouchard), Nicole (feu Gilles Gaulin), feu Marc-André, feu Huguette (Doris Frenette) et Colette (Raymond Paquin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Carpentier : Pierrette (feu Jean-Louis Audet), feu Raymond (Marie-Berthe Readman), feu Claude (feu Claudette Thibault), feu Janine (feu Robert Brousseau), feu Jacqueline (feu Marcel Thibodeau), feu Fernande (feu Marc-Colomb Galarneau) et feu Madeleine (feu Gaétan Savard), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.



La famille tient à remercier toutes les personnes ayant apporté leur soutien, autant physique que moral, au fil des années.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec Centre des maladies du sein : www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/CMS/ / 1050, chemin Ste-Foy, Québec, (QC) G1S 4L8.



Pour renseignements :

Coopérative funéraire de la Rive-Nord

Téléphone : 1-888-268-0911

Télécopieur : 418-268-3852

Courriel : info@cooprivenord.com

Site Web : www.cooprivenord.com

Membre de la Fédération

des coopératives funéraires

du Québec