BOUCHER, Aurélie (Sœur Candide)

À la Maison Bon-Pasteur, le 11 mai 2023, à l'âge de 110 ans et après 88 ans de vie religieuse, est décédée Soeur Aurélie Boucher (Sœur Candide). Elle était la fille de feu dame Célanire Poirier et de feu monsieur Joseph Boucher. Native de Causapscal, elle demeurait à Québec.



Le service religieux sera célébré le mercredi 24 mai 2023 à 10 heures à la chapelle des religieuses, située au 2550, rue Marie-Fitzbach, Québec et de là l'inhumation au cimetière Saint-Charles, au 1460, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec.



Elle laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse des Oblates de Marie; les sœurs du Bon-Pasteur; les affilié(e)s à la Congrégation; sa belle-sœur Denise Dubé (feu Léopold Boucher); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses parents de même que ses frères et sœurs : feu Corinne (feu Hector Ouellet), feu Oscar (feu Marianna Boucher), feu Léon (feu Simone Bernard), feu Marie-Ange (feu Jean Thibault), feu Simonne (feu Joseph Alcide Verreault); qui l'ont précédée dans l'Au-Delà.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Charités Bon-Pasteur, au 2550, rue Marie-Fitzbach, Québec (Qc) G1V 2Z6, tél.: 418-656-0650.



