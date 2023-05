ROY, Jean-Guy



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 mai 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Roy, époux de madame Fernande Laflamme, fils de feu Achille Roy et de feu Maria Fradette. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Gino (Marie-Josée Pouliot), Anne, Marc et Jean-Christophe (Valéry Tanguay); ses petits-enfants : Stéphanie et Charlie Roy (Chloé Fleurent-Grégoire), Daniel, Florence et Gabriel Lalancette, Samara, Vanya et Lyvanny Tanguay-Roy. Il était le frère de feu Eva (feu Donat Roy), feu Florence (feu Arthur Gagné), feu Angéline (feu Alphonse Beaudoin), feu Lucille (feu Philippe Rochefort), feu Pauline (feu Fernand Talbot) et de feu Rodrigue; le beau-frère de feu Monique Laflamme (feu Philippe Pelchat), Françoise Laflamme (Adrien Mercier), feu Georgie Laflamme (feu Raynald Fradette), André Laflamme (Diane Turgeon), Juliette Laflamme (Normand Fontaine), Francine Laflamme (feu Jean-Guy Laflamme) et de Marthe Laflamme (Raymond Chabot). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 9ème étage et au personnel des soins palliatifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. La famille vous accueillera aule vendredi 19 mai de 19 h à 21 h 30 et le samedi 20 mai à compter de 9 h.