Au tour des Dodgers de Los Angeles de froisser la communauté LGBTQ+

Les Dodgers de Los Angeles ont suscité l’ire de certains de leurs partisans, mercredi, en retirant l’invitation qu’ils avaient envoyée à un groupe humoristique défendant la cause LBGTQ+ à l’occasion de leur soirée annuelle de la fierté.

Les Sisters of Perpetual Indulgence, groupe se désignant comme un «ordre de religieuses “queers” et transgenres» et qui a remis plus de 1 million $ à des organismes protégeant les personnes marginalisées, devaient recevoir le prix Community Hero le 16 juin, au Dodger Stadium.

L’extravagance de ce groupe l’a toutefois ultimement empêché d’être honoré pendant la 10e soirée de la fierté des Dodgers. Les plaintes de plusieurs organisations catholiques et du sénateur républicain de la Floride Marco Rubio ont convaincu le club californien de faire volte-face, selon le quotidien «USA Today».

Selon Rubio, qui est parti en croisade contre les drag queens et la cause LGBTQ+ depuis plusieurs années, l’hommage aux Sisters of Perpetual Indulgence ne serait pas «inclusif et accueillant» pour les chrétiens assistant au match.

Les Dodgers ont publié un communiqué pour justifier leur décision, mercredi.

«Nous sommes conscients que l’inclusion d’un groupe en particulier - les Sisters of Perpetual Indulgence - dans notre soirée de la fierté est controversée. En raison des sentiments forts des gens qui sont offusqués par leur présence [...] nous avons décidé de les retirer de notre liste de groupes honorés.»

Le groupe concerné a de son côté avancé qu’il n’allait pas laisser cette décision tempérer ses ardeurs.

«Même si nous ne serons pas de la soirée de la fierté des Dodgers, nous allons être dans les rues de Los Angeles pour continuer à être au service de notre communauté», lit-on dans un communiqué.

Les Dodgers ne sont pas la première organisation sportive à prendre une décision controversée concernant la cause LGBTQ+. Cette saison, dans la Ligue nationale de hockey, plusieurs équipes ont décidé de ne pas porter un chandail arc-en-ciel lors de l’échauffement précédant leur soirée de la fierté. Les Islanders et les Rangers de New York, le Wild du Minnesota et les Blues de St. Louis se sont fait reprocher cette décision.