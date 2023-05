LABERGE, Daniel

Le 1er mai 2023, dans la sérénité et dans l'amour, est décédé à l'hôpital de Lachute, monsieur Daniel Laberge, à l'âge de 67 ans et 6 mois, fils de feu madame Louise Dubois et de feu monsieur Paul-Eugène Laberge. Il était natif de St-Rédempteur-de-Lévis et demeurait à Lachute.



Il laisse dans le deuil, ses frères et sœurs : Diane, Christine, Denis (Guylaine Bernard), André et Claire (Yves McNicoll), ses neveux et nièces, parents et amis.



Un merci particulier à Émilie Larocque pour les très bons soins prodigués à Daniel dans les dernières années de sa vie.



Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.



Ses cendres seront déposées au cimetière Les Jardins Québec, le samedi 20 mai 2023 à 15 heures ,

sous la direction du