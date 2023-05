GALARNEAU, Annette



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 avril 2023, à l'âge de 96 ans et 6 mois, est décédée madame Annette Galarneau, épouse de feu monsieur Jean-Yves Langlois, fille de feu madame Hélèna Bertrand et de feu monsieur Rosaire Galarneau. Elle demeurait à Donnacona.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h 30 à 11 h 30.L'inhumation des cendres se fera au Mausolée François-de-Laval du cimetière Belmont. Elle laisse dans le deuil sa sœur Angèle (Justinien Denis), le fils de son compagnon Patrice St-Laurent (Lyne Marceau), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ceux et celles qu'elle aimait dont son époux Jean-Yves et son compagnon de cœur feu Patrick St-Laurent; ses frères et sœurs : feu Lucienne (feu Roland Tessier), feu Jeanne-D'arc, feu Denise, feu Blandine, feu Suzanne (feu Aurèle Beaupré), feu André (feu Lucille Bourgeois); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Charlotte Langlois (feu Lucien Castonguay), feu Marc Langlois (feu Cécile Marcotte), feu Agathe Langlois (feu Gabriel Langlois), feu Louis St-Laurent (feu Marguerite Lalonde), feu Jeannette St-Laurent (feu Francis Piché, feu Georges-Émile Beaudoin), feu Lorraine St-Laurent (feu Guy Bertrand) et Rita St-Laurent (feu Léopold Pelletier). La famille tient à remercier le CLSC Donnacona, ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - soins palliatifs Hôpital de l'Enfant-Jésus, site web : www.fondationduchudequebec.orgDes formulaires seront disponibles sur place.