PICHÉ, Marie-Anna Hardy

Au Centre d'hébergement Donnacona, le 12 mai 2023, à l'âge de 82 ans et 7 mois, est décédée madame Marie-Anna Hardy, épouse de monsieur Michel Piché, fille de feu monsieur Raymond Hardy et de feu madame Alvina Paquet. Elle demeurait à Donnacona, autrefois à Portneuf.



Il n'y aura pas de rencontre pour les condoléances, une liturgie de la Parole aura lieu dans l'intimité de la famille au

Centre Funéraire

Roger Benoit & Fils Ltée

123 avenue Côté

Donnacona



Madame Hardy laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants : Annie (Richard Martel), Richard (Francine Piché), feu Manon, Roseline (Roselyne Lambert); ses petits-enfants : Véronique Martel (Patrick Allard), Patricia (Danick Lefebvre) et Guillaume Denis (Marie-Pier Plante); son arrière-petit-fils Jacob Matte. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Ovila (feu Rachelle Trudel), feu Marie-Ange (feu Arthur Paquet), feu Alice (feu Albert Genois), feu Wilfrid (feu Irène Leclerc), feu Raymond (feu Marie-Anne Huot), feu Léger (feu Réjeanne Angers), feu Georges-Henri (feu Fernande Huot), feu Noëma (feu Julien Berrouard), feu Gracien (feu Fernande Lortie), Marie-Paule (feu Ludger Bhérer), feu Délima (feu Charles Verreault), feu André (feu Henriette Catin); feu Antonio Piché, feu Roland (feu Françoise Germain), feu Raymond (feu Jeanne Marcotte), feu Henri-Paul (feu Laurette Gauthier), feu Monique (Clément Paquet), feu Bibianne (Antoine Marcotte). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s.



Remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement de Donnacona pour les bons soins prodigués.



Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, QC, G1S 3G3, www.societealzheimerdequebec.com



Pour renseignements:

418-285-2211

Téléc.: 418-285-2077

Courriel: salonbenoit@telus.net

www.salonfunerairebenoit.ca

Membre de la Corporation des Thanatologues du Québec