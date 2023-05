MARTEL, Madeleine Chrétien



Au Centre d'hébergement du Boisé, le 20 avril 2023, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédée madame Madeleine Chrétien, épouse de feu monsieur Raymond Martel, fille de feu madame Laura Dupont et de feu monsieur Adrien Chrétien. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière de Loretteville à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil sa fille Carole (Marie Fournier); sa soeur Julienne (feu Marcel Sioui); son frère Martial (feu May Lemoy); ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Madeleine Noël (feu Aurèle Martel), Pierre Martel (Colette Mangin) et André Guillemette (feu Huguette Chrétien), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs qui l'ont précédée: Pierre-Aimé (feu Médérise Gélinas), Gérard (feu Jessy Jameson), Lucienne (feu Fernand Beaulieu), Jeannine, Solange (feu Hormidas Bellemarre), Raymond (feu Lise Plourde), Jean-Charles (feu Françoise Beaulieu), Marguerite (feu Marc-André Sansfaçon), Jeannette, Louis-Philippe (feu Yvette Durand), Aurèle (Madeleine Noël) et Jean-Guy (feu Hélène Ruelland). Nous tenons à remercier chaleureusement le personnel du 2 ième étage du CHSLD du Boisé à Sainte-Foy qui a pris soin de Madeleine depuis près d'un an. Votre soutien et votre présence ont été très précieux pour elle ainsi que pour nous.