MOREAU, Antonin



Au CHU - CHUL, le 9 avril 2023, à l'âge de 94 ans et 11 mois, est décédé monsieur Antonin Moreau, époux de feu madame Henriette Laliberté, fils de feu madame Eva Roy et de feu monsieur Adolphe Moreau. Il demeurait à Cap-Rouge, Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. Il laisse dans le deuil ses enfants Andrée (Daniel Bussière), Christian (Julie Desormeau), Bernard (Denyse Lemieux) et François (Johanne Trahan); ses petits-enfants: François Moreau-Bussière, Julie Moreau-Bussière, Patrick Moreau, Benoît Moreau, Gabriel Moreau, Emmanuelle Moreau, Émilie Gervais-Moreau, Marie-Pier Gervais-Moreau, Vincent Gervais-Moreau, Marie-Michelle Moreau-Trahan, Guillaume Moreau-Trahan et Florence Moreau-Trahan et ses 21 arrière-petits-enfants; son frère Patrice Moreau (Paulette Mathieu), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et soeurs : Benoît (Marguerite Carter), Yolande (feu Montcalm Pomerleau), Jean-Paul (Marguerite Fauchon), Bruno père Trinitaire, Réal (feu Denise Lapointe), Roger (Aline Savoie), Bernard prête de la Société des Missions Étrangères, Dorothée (feu Gustavo De Hostos) et Clément (Lise Lafrance). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Téléphone : 418 656-4999, Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.