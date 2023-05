Bombardier prend General Dynamics comme ailier pour chasser Boeing

Les deux entreprises s’associent pour proposer des aéronefs multimissions et de lutte anti-sous-marine en vue de remporter un gros contrat militaire d’Ottawa.

• À lire aussi: Bombardier à nouveau en quête de contrats militaires

• À lire aussi: Bombardier décroche un contrat militaire qui pourrait dépasser un demi-milliard de dollars

• À lire aussi: Ukraine: l’avion-espion de Bombardier en action

Les deux multinationales exhortent du coup le gouvernement fédéral à « lancer un processus d’approvisionnement concurrentiel, équitable et transparent ». Elles craignent que le contrat militaire, le programme Aéronefs multimissions canadiens (AMC), qui est évalué à plus de 5 milliards, ne soit conclue de gré à gré avec l’Américaine Boeing.

Les deux partenaires veulent « livrer des capacités de pointe combinant l’avion Global 6500 de Bombardier à la technologie de mission et aux capteurs complètement interexploitables de General Dynamics Mission Systems–Canada, créant ainsi la plateforme ultime du futur », selon un communiqué émis conjointement jeudi.

Bombardier a des ambitions militaires

« Les Canadiens méritent une flotte d’avions de pointe pour leur programme Aéronefs multimissions canadiens. Bombardier tient à saisir cette occasion pour livrer une plateforme à la fine pointe de la technologie. Il s’agit d’une occasion transgénérationnelle, permettant à une entreprise canadienne de tirer parti de son avion Global 6500, qui est construit au Canada et reconnu pour ses performances exceptionnelles et ses dispositifs d’amélioration de mission personnalisés pour chaque client », a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Vente d’avions et Bombardier Défense.

Rappelons qu’en septembre dernier, Bombardier se disait intéressée au secteur de la défense, vingt ans après la vente de ses activités militaires. L’avionneur y voit des revenus potentiels d’un milliard de dollars américains par an.

« Aujourd’hui, ce n’est qu’une fraction de nos revenus, mais nous entrevoyons que cela pourrait croître significativement. Et rêvons, cela pourrait être encore plus gros », déclarait à l’époque le PDG de Bombardier, Éric Martel.

Énormes retombées possibles

Avec cette nouvelle collaboration, Bombardier et General Dynamics promettent « d’énormes avantages pour l’écosystème aéronautique pancanadien », dont la création d’emplois de haut calibre et de nombreuses occasions à saisir pour les petites et moyennes entreprises et la communauté scientifique au pays.

Plus d’information sera dévoilée lors d’une conférence de presse qui aura lieu le 31 mai 2023 au salon CANSEC, à Ottawa.