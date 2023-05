Boursiers Beneva

Photos fournies par la Fondation Beneva 2023

La Fondation Aléo et Beneva distribueront 82 000 $ cette année à 23 étudiants-athlètes dans le contexte du 14e Programme de bourses Beneva. La plus grande mutuelle d’assurance au pays s’engage aussi à poursuivre son partenariat avec Aléo en 2024 et en 2025, pour une contribution de 200 000 $. De ce groupe de boursiers et boursières, notons : Victor Baudrand (1), 20 ans, de Sainte-Foy, en escalade ; Jeanne Boilard (2), 18 ans, de Québec, en natation artistique ; Émilie Greenfield (3), 18 ans, de Sainte-Foy, de même qu’Hubert Marcotte (4), 22 ans, de Sainte-Foy tous deux en patinage de vitesse longue piste et Lori-Ann Matte (5), 23 ans, de Lévis, et Thierry Ferland, (5) 25 ans, de Lévis, en patinage artistique.

Les 20 ans de Construction Couture & Tanguay

Photo fournie par CCT

C’est lors d’un cocktail dînatoire, regroupant partenaires, élus et amis que les associés propriétaires de Construction Couture & Tanguay (CCT) ont présenté avec fierté leur histoire, leurs employés, leurs défis, mais surtout le futur et le développement de l’entreprise lévisienne fondée en 2003 dont les bureaux sont situés sur le Chemin Industriel, dans le secteur Saint-Nicolas. Avec ses 80 employés(es), spécialistes en tous genres, Construction Couture & Tanguay offre des services dans la construction commerciale, patrimoniale et industrielle. Et de plus, s’ajoute un atelier d’ébénisterie de qualité supérieure. Avec plus de 2000 projets complétés en vingt ans, la connaissance et la reconnaissance de l’entreprise ne sont plus à faire partout au Québec. Sur la photo, de gauche à droite : Serge Bonin, conseiller municipal, district 1, Ville de Lévis ; Simon Lehoux, directeur construction, associé ; Henri Tanguay, président de Construction Couture & Tanguay et Guy Lacombe, directeur des opérations de chantier, associé.

Groupe EMBLM a 5 ans

Photo fournie par EMBLM

Créé en 2018, chef de file œuvrant dans les secteurs du mobilier de bureau et des murs architecturaux, et issu du regroupement de MAB profil à Québec, BNM à Sherbrooke et Solutions Zoom à Laval, EMBLM célèbre son 5e anniversaire. L’un des plus grands groupes de distributeurs de mobilier de bureau au Québec compte bien poursuivre sa progression des dernières années. Avec cinq bureaux situés à Laval, Brossard, Sherbrooke, Québec et à Saint-Georges de Beauce, et ses 80 professionnels du mobilier de bureau au service des architectes, designers et dirigeants d’entreprises, EMBLM offre un service de proximité sur la majeure partie du territoire québécois, ce qui leur confère un réel avantage concurrentiel, et propose des produits de manufacturiers québécois et canadiens. www.emblm.com. Sur la photo de gauche à droite : Fanny Labelle, associée ; Éric Lavoie, président et Patrick Morissette, président du conseil d’administration.

Anniversaires

Photo fournie par Notabilia

Sylvain Trudel (photo), écrivain québécois dont le recueil de nouvelles La Mer de la tranquillité, paru en 2006, lui a valu le prix du Gouverneur général 2007, 60 ans... Émile Poulin, auteur (biographie de Maxime Farago et Mon amour pour le sport), 89 ans... Frédérick De Granpré, acteur et chanteur, 51 ans... Brent Ashton, avec les Nordiques de 1984 à 1987, 63 ans... Heinz-Harald Frentzen, ex-pilote de Formule 1, 56 ans... Yannick Noah, ex-joueur de tennis professionnel et chanteur français, 63 ans... Reggie Jackson, élu au Temple de la renommée du baseball majeur en 1993, 77 ans... Gino Brito, ex-lutteur professionnel québécois, 82 ans.

Disparus

Photo par Getty images / Bruce Bennett et archives

Le 18 mai 2021 : Gilles Lupien (photo de gauche), 67 ans, ancien défenseur du Canadien de Montréal et agent de joueurs... 2021 : John Gomery (photo de droite), 88 ans, juge connu pour avoir présidé la commission d’enquête sur le scandale des commandites... 2020 : Michelle Rossignol, 80 ans, comédienne québécoise (Véronique dans le téléroman Des dames de cœur)... 2019 : Jean Beaudin, 80 ans, réalisateur québécois... 2017 : Roger Ailes, 77 ans, fondateur de Fox News... 2013 : Steve Forrest, 87 ans, acteur américain... 2012 : Dr Georges-Albert Daigle, 89 ans, fondateur du département d’orthopédie, en 1957, à l’Hôtel-Dieu de Lévis... 2004 : Serge Turgeon, 58 ans, comédien québécois... 1995 : Elizabeth Montgomery, 57 ans, Ma sorcière bien-aimée... 1968 : Gérald Martineau, 65 ans, ex-propriétaire des As de Québec de la Ligue américaine de Hockey, de 1959 à 1967.