LAPLANTE, Carmen Hamel

À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 14 mai 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Carmen Hamel, épouse de monsieur Alphonse Laplante, fille de feu Yvonne Racine et de feu Aimé Hamel. Elle demeurait à Québec.



La famille vous accueillera au

Complexe de la Cité

1600, av. Le Gendre

Québec (Qc), G2G 2W5

le dimanche 21 mai 2023 de 13 h à 15 h.



Une liturgie de la Parole suivra à 15 heures en la chapelle du Complexe de la Cité, 1600, av. Le Gendre, Québec. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com.



Elle laisse dans le deuil, outre son époux Alphonse; ses enfants : Réjean (Nicole Harvey), feu Raynald, feu Guy (Diane Boucher) et Doris (Mario Caron); ses petits-enfants : David, feu Rémi, Danny, Éric (Geneviève Marchand), Pascal (Analisa Cambangay), Valérie (Carl Desrochers), Pascal (Mélanie Perron), feu Jonathan et Mélodie; ses arrière-petits-enfants : William, Alphonse-Jean, Edrick-David, Alycia, Alyssa-Anne, Alyana Mae, Kira, Naïma, Eben, Mézias et Nathan; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sa sœur : Jean-Paul (Thérèse Smith), Gérard (Marcelle Samson), Denise (Paul-Henri Jobin) de même que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laplante : Laurent (Yvonne Arseneault), Florette (Gérard Raîche), Gaston, Éliane (Lorenzo Bernier) et Cécile (Henri-Paul Roger).



La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement et au personnel de la Résidence Sainte-Geneviève.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825, boulevard Henri-Bourassa, bur. 405, Québec Qc, G1J 0H4, tél.: 418-525-4385, www.fondationduchudequebec.org



