ROBITAILLE, Marcel

À l'Hôpital Saint-François-d'Assise, le 12 mai 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Marcel Robitaille, époux de dame Doris Kelly. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport).



La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire

F.-X. Bouchard inc

2258, av Larue

Québec (arr. Beauport) G1C 4A3

samedi 20 mai 2023 de 13h à 14h50.



Un hommage à sa vie suivra en la chapelle du salon à 15h et de là au cimetière de Saint-Grégoire-de-Montmorency.



Il est allé rejoindre ses fils Marco et Sylvain. Il laisse dans le deuil outre son épouse Doris ; son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants : Christian (José Auclair et leur fils Marco), Camille et Félix (fille et fils de feu Sylvain) ; ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs ; Jean-Guy (Monique Bédard), Micheline (feu Paul Lebel), feu Monique (feu Jacques Plamondon), feu Doris (Pierre Méthot), Diane (Nelson Saillant), Gaétan (Évelyne Mercier), France (Clément Larouche), Russel (Maryse Althot) ; son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Kelly ; Gerry (Pierrette Rousseau), feu Ronald (Huguette Letellier), feu Nancy ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.



Un sincère remerciement est adressé à l'unité de soins palliatifs du 8ieme étage de l'hôpital Saint-François-d'Assise pour les bons soins prodigués.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3.

Par téléphone au 418 527-4294 / www.societealzheimerdequebec.com



Pour renseignement :

418 663-9838

Courriel : info@fxbouchard.com

www.fxbouchard.com

Membre de la Corporation des thanatologues du Québec