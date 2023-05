BOURGET, Sanniel



À la Maison Lémerveille Suzanne Vachon, le 27 avril 2023, est décédé à l'âge de 12 ans Sanniel Bourget. Il était le fils de Zolenil Rius Burgos et de feu Michel Bourget. Il demeurait à Lévis. Outre sa mère, il laisse dans le deuil ses frères : Hector et Daniel; sa grand-mère maternelle : Agustina (feu Léonardo Ruis); ses tantes : Gloria Sanz Burgos, Solangis Ruis et Anne Bourget; son oncle Martin Bourget; son parrain Jean-Michel Bourget; ses cousines : Shannie Bourget, Katherine Bourget et Mélanie Bourget. Il est allé rejoindre ses grands-parents paternels : feu Rachel Larochelle et feu Raymond Bourget. Sont aussi attristés par son départ monsieur Jacques Forgues, ses cousins, cousines, autres parents des familles Ruiz Burgos et Bourget ainsi que ses ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel de la Maison Lémerveille Suzanne Vachon et au personnel du CHUL de Québec pour leur générosité et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison Lémerveille Suzanne Vachon ou à la Fondation du CHU de Québec. La famille vous accueillera auà compter de 13 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le samedi 20 mai à compter de 13h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".