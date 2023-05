NADEAU, Marc-André



A l'IUCPQ, le 19 février 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Marc-André Nadeau, époux de madame Joan Armstrong, fils de feu Philippe Alfred Nadeau et de feu Arthémise Bélanger. Professeur à la retraite (département Mesures et Évaluations de l'Universite Laval). Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures (anciennement de Cap-Rouge).La famille et les ami(e)s sont invités à rendre hommage à Marc-André. Outre son épouse Joan, il laisse dans le deuil son fils Ghislain (Rafaela Cotto), son petit-fils Léonardo, sa fille Julie C Nadeau (Éric Létourneau), ses petits-enfants Antoine Drapeau, Charles Olivier et Maxime Létourneau, ses sœurs Huguette et Hélène Nadeau (Irène Guay), ainsi que son beau-frère Robert Armstrong et de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines et plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'unité du 3ième étage du Pavillon Notre- Dame. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à une organisation charitable de votre choix.