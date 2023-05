BÉLANGER, Guy



Le 7 mai 2023, est décédé accidentellement, à l'âge de 86 ans et 7 mois, M. Guy Bélanger, fondateur des Assurances Guy Bélanger & associés, époux de Mme Denise Pelletier, demeurant rue Ste-Émilie, Jonquière. La famille accueillera parents et amis à lale dimanche 21 mai 2023 de 14h à 18h et le lundi 22 mai 2023 à compter de 11h.Les cendres de M. Guy Bélanger seront inhumées ultérieurement. ll était le fils de feu M. Joseph Bélanger et de feu Mme Rosy Beaulieu. Outre son épouse Mme Denise Pelletier, il laisse dans le deuil ses enfants : Denis Bélanger (Marie-Claude Savard), Nancy (Luc Houde), Maude (Mario Marinoff), Camil, Carl (Laurie Dorval). ll était aussi le père de feu Guylaine Bélanger (Sam St-Laurent). ll laisse également dans le deuil ses petits-enfants : Yann, Karl, Dave, Olivier, Katherine, Raphaë|, Frédérique, Joanie, Daniel, Joe, Rosalie, Gabriel, Marilou, Billy, lsaac, Christophe, Maéva ainsi que leur conjoints et conjointes; ses arrière-petits-enfants : Étienne, Vincent, Liam, Loïk, Léon, Zach, Alexis, Nolan, William, Édouard, Élodie, Benjamin, Léa-Jeanne, Henri, Margot, Liam, et Loïc; ses sœurs : Lorraine Bélanger (Gérald Rousseau), Cécile (Jean-Luc Fournier), Marie-Claude. ll était aussi le frère : feu Jacques Bélanger (Gemma Charrois) et de feu Fernand (Huguette Levesque). ll laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs : Monique Pelletier (feu Clément Beaulieu), Florence (feu Paul Bois), Paul (Jeanine Bélanger), Céline (Léo Lalonde), Odette (Maurice Barbeau). ll était aussi le beau-frère de : feu Réal Pelletier (feu Cécile Soucy), feu Jacques (Janet Kemp) et feu Roger (feu Simone Grondin). ll laisse également dans le deuil, plusieurs neveux et nièces et de nombreux amis. La famille tient à remercier tout le personnel des soins intensifs et le département d'orthopédie de l'Hôpital de Chicoutimi pour le précieux accompagnement auprès de la famille et les bons soins prodigués à M. Bélanger. Une personne bénévole sera présente au salon afin de recueillir vos dons en faveur de la Société canadienne de sclérose en plaques. Vous pouvez aussi consulter cet avis de décès sur notre site rfsag.ca où vous pourrez également y transmettre vos messages de condoléances.