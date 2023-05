BÉLANGER, Ginette



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 16 avril 2023, à l'âge de 71 ans et 5 mois, est décédée madame Ginette Bélanger, conjointe de feu monsieur Yves Gignac, fille de feu madame Diana Nolet et de feu monsieur Gustave Bélanger. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :de 13h à 14h45.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Lise (Jacques Nadeau), Micheline (Alain Giguère), feu Jean-Guy (Françoise Bérubé), Gaétan (Solange Nadeau), Pierre et Diane (Alain Bourque) ; ses enfants : Steve, Sylvain et Nathalie ainsi que ses petits-enfants, neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués.