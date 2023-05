LEBLANC, Jacqueline Wiseman



1929 - 2023



À l'Hôpital St-François-d'Assise, le 4 mai dernier est décédée à l'âge de 93 ans madame Jacqueline Wiseman épouse de feu Léopold Leblanc. Elle était la fille de feu Narcisse Romain Wiseman et de feu Yvonne St-Pierre. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Linda Fiset) et Nathalie (Denis Bussières); ses petits-enfants : Sandy Guay-Leblanc (Mathieu Frenette) et Arianne Bussières; ses arrière-petits-enfants : Andrew, Elymaude, Dahlia-Rose et un petit dernier à venir très bientôt. Elle laisse également dans le deuil son ex bru Nancy Guay; ses frères et sœurs : feu Germaine (feu Léonard Plamondon), feu Yolande (feu Pierre Savard), feu Charles-Henri (Lucille Lesage), Madeleine (feu Jean-Louis Demers), Denise, Marie-Paule (Dominique Beaumont), Yvon (Pierrette Laroche), André (feu Louise Paquin), Gisèle (feu Georges Fortin) et Romain (Huguette Thériault); ses beaux-frères et ses belles-sœurs : feu Joseph (feu Simone Bédard), Raymond (feu Jeannine Leblond), feu Alphonse (feu Denise Bédard), Colette (feu Jean Gauthier), Thérèse (Jean-Yves Boulé), Louisette (Gaston Mofette), Denyse (feu Michel Lemieux), feu Jean-Guy (Lise Mainguy), feu Pierrette (feu René Lapointe), feu Roger et Lise (feu Raymond Raymond), sa fille de cœur Lise Boissonneault (François D'Anjou), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances au

Complexe Funéraire

Sylvio Marceau

membre du Réseau Dignité

15015 boul. Henri-Bourassa

Québec QC

le lundi 22 mai dès 13h. Une liturgie de la parole suivra à 15h en la chapelle du complexe funéraire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec adressé à l'Hôpital St-François-d'Assise (1825 boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec, Québec, G1J 0H4). La famille désire remercier Rachelle (bénévole), Dre Nathalie Gagnon, Dre Élise Roy, le personnel soignant du CLSC Charlesbourg, celui de la Résidence St-François et aussi à Dre Lambert et Dre Soucy pour les excellents soins prodigués. Merci également aux collègues de Mme Nathalie Leblanc des Caisses Populaires Desjardins de Limoilou pour lui avoir permis de s'occuper de sa maman pendant les derniers mois ainsi que pour leur support moral.

Pour rendre hommage

à Mme Wiseman,

