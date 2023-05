MARCEAU, Gilles

À son domicile, le 11 mai dernier est décédé à l'âge de 85 ans monsieur Gilles Marceau. Il était le fils de feu André Marceau et de feu Imelda Turgeon. Il était originaire de St-Michel de Bellechasse, il demeurait à Québec.



Outre son épouse, madame Cécile Pouliot, il laisse dans le deuil ses fils : Éric (Marianne Lyonnais) et Patrick (Ana-Mildred Canizalez); ses petits-enfants : Étienne (Élise Brunet), Rose, Gabriel, Isaac, Nicolas, Rachel, Isabelle, Thomas (Laurène Malenfant), Judith, Francis, Xavier, Samuel, Nathan et Philippe et son arrière-petit-fils : Vallier. Il laisse également dans le deuil ses sœurs : Josiane (Pierre Lacroix), France et feu Andrée (feu André Giguère); ses beaux-parents : feu Xavier Pouliot et feu Rose Alma Thivierge; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Pouliot : Antoine (Monique Blouin), Irma, feu Lucille (Charles Sequeira), feu Onésime (Georgette Létourneau), Jeannette (feu Lorenzo Robitaille), Michel (Isabelle Turcotte), Jean-Charles (Johanne Lalanne), Marie-Claire (feu Denis Chevarie), Denis (Johane Poliquin) et Lucien (feu Francine Proulx) (Susan Kester), plusieurs neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.



La famille recevra les condoléances au

Complexe Funéraire

Sylvio Marceau

membre du Réseau Dignité

15015, boul. Henri-Bourassa

Charlesbourg, G1G 3Z2

le jeudi 25 mai de 14h à 17h et de 18h30 à 21h et le vendredi 26 mai de 9h à 10h.



Les funérailles suivront à 10h30 en l'église St-Albert Le Grand (3055 2e avenue, Québec QC).



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Séminaire Redemptoris Mater de Québec (2215 rue Marie-Victorin, Québec QC G1T 1J6).



