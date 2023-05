GENEST, Madeleine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 avril 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Madeleine Genest, épouse de feu Fernand Bédard, fille de feu Georges Genest et de feu Marie-Rose Noël. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Stéphane (Nathalie Lemay), Patricia et Philippe; ses frères et soeurs : Rita (feu Marcel Bédard), Pauline (feu André St-Pierre), feu Robert (Monique Roy), Gaston (Mariette Gauthier), Noel (Suzanne Cyr), Denise (André Dubois), Colette (Lorenzo Berardinetti), Noé, Laurent (Joanie O'Brien), Danielle (Terrance Godfrey), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bédard : feu Jean-Marc, feu Lucien (Marthe Bélanger), feu Charles-Auguste, feu Marcel (Josette), feu Gaston (Jeannine Lefebvre), feu Pierrette (feu Claude Beaudoin), feu Gilles (feu Louise Bergeron); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Nos plus sincères remerciements au personnel de la résidence Demeure au Coeur de Marie ainsi qu'au personnel du département des Soins palliatif de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis https://fhdl.ca/faire-un-don/, dédié aux soins palliatifs. La famille vous accueillera auà compter de 13 h.