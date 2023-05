Ce gardien sous-estimé devra mener les Golden Knights

Les séries éliminatoires de la saison 2022-2023 de la Ligue nationale de hockey (LNH) ont été l’affaire de gardiens surprenants. Les Golden Knights de Vegas, eux, vont à la guerre avec celui qui peut être considéré comme leur quatrième ou cinquième portier.

Alex Lyon, Joseph Woll, Akira Schmid et même Pyotr Kochetkov sont des hommes masqués qu’on ne voyait pas nécessairement effectuer des départs durant le calendrier printanier, mais les circonstances ont voulu qu’ils obtiennent des occasions de se faire valoir. C’est aussi la situation à Vegas, où les Knights feront confiance à Adin Hill dans la finale de l’Association de l’Ouest contre les Stars de Dallas.

À lire aussi: Déclaration de Québecor au sujet des Coyotes

À lire aussi: Une déclaration de Brind'Amour qui en fait sourciller plusieurs

«Il s’est levé et vous n’avancez pas sans ça. Vous avez besoin d’un gardien et c’est une belle histoire pour nous. C’est bien pour Adin. Il est un jeune homme qui veut s’établir à temps plein dans la ligue et il était prêt. Quand l’opportunité s’est présentée, il était prêt et c’est ce qui m’a le plus impressionné», a expliqué mercredi l’entraîneur-chef Bruce Cassidy, selon le site web de la LNH.

Hill était loin dans la hiérarchie de l’équipe du Nevada. Normalement, Robin Lehner et Logan Thompson auraient dû être les gardiens en saison régulière. Le premier a subi une opération à la hanche qui l’a forcé à tirer un trait sur la campagne, tandis que le second a été maintes fois blessé.

Ainsi, les Knights n’ont eu d’autre choix que de s’en remettre à Laurent Brossoit et Hill. Ils ont aussi acquis le vétéran et double vainqueur de la Coupe Stanley Jonathan Quick, qui sert pour l’instant de troisième gardien de luxe.

Confiance et attentes

Hill est véritablement arrivé dans le portrait des séries au troisième match contre les Oilers d’Edmonton, quand Brossoit s’est blessé en arrêtant un lancer de Connor McDavid. Il montre un dossier de 3-1-0, une moyenne de buts alloués de 2,19 et un taux d’efficacité de ,934. Pas mal pour un joueur qui dispute ses premiers matchs éliminatoires.

«Ç’a été une aventure assez intéressante pour moi au hockey professionnel ; des hauts et des bas et des déplacements. Mais ç’a été amusant et j’ai toujours eu confiance en moi. En ce moment, j’ai l’impression de bien jouer», a dit le Britanno-Colombien de 27 ans.

Repêché par les Coyotes de l’Arizona en 2015, Hill a aussi effectué un séjour chez les Sharks de San Jose. À chacune de ses saisons professionnelles, il a dû faire un passage dans la Ligue américaine. Son but est de prouver qu’il a l’étoffe d’un portier de la LNH.

Avec de bonnes statistiques et désormais une centaine de parties derrière la cravate au plus haut niveau, il pourrait être une belle prise pour une équipe ayant des besoins devant le filet. Hill deviendra joueur autonome sans compensation cet été.

Mais avant de penser aux vacances, mieux vaut se concentrer sur le travail à accomplir. Le gardien considère qu’il y a une certaine pression à porter l’uniforme des Knights.

«J’ai la confiance de jouer pour une bonne équipe et je crois que nous avons peut-être la meilleure escouade en défense de la ligue, a-t-il dit. Quand j’ai été échangé ici, j’étais excité parce que je connaissais les attentes ici et j’essaie de répondre aux attentes de ces gars-là.»

Le premier match de la série face aux Stars aura lieu vendredi soir, au T-Mobile Arena de Las Vegas. La partie sera diffusée sur les ondes de TVA Sports dès 20 h 30.