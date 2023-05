Cette femme de 77 ans se marie... à elle-même

Une femme de 77 ans de l'Ohio a réalisé son plus grand rêve: se marier.

Dorothy Fideli a célébré son amour pour elle-même lors d'une cérémonie de mariage dans sa maison de retraite le 13 mai dernier.

La mère de trois enfants et grand-mère avait déjà été mariée, mais le mariage s’est terminé après neuf ans.

Après près de 40 ans de célibat, elle a enfin accompli l'ultime acte d'amour-propre.

«C'est ce que j'ai toujours voulu», a déclaré Fideli en entrevue à WLWT5. «Je voulais me marier et avoir une vie heureuse, mais les choses n'ont pas fonctionné. Maintenant j'ai une seconde chance de faire quelque chose qui me rendra heureuse.»

Le mariage a eu lieu à la maison de retraite O’Bannon Terrace à Goshen en Ohio où Fideli était entourée de sa famille et de ses amis.

C’est un des voisins de Fideli qui lui a donné l’idée après avoir entendu parler qu’une femme avait fait quelque chose de similaire sur un talkshow, a rapporté WLWT5.

C'est grâce à sa fille, Donna Pennington, que le rêve le plus fou de Fideli s’est réalisé. Sa fille a cuisiné et a décoré la salle communautaire de la maison de retraite avec des ballons pour le grand jour.

Fideli portait une robe blanche à manches longues transparentes, et une ceinture argentée, ainsi qu'un voile blanc avec un bandeau orné.