Chaudière-Appalaches: Legault nie être en mode séduction

De passage à Saint-Georges pour l’inauguration d’un complexe sportif, François Legault a nié être en mode séduction après l’abandon d’un troisième lien autoroutier à Québec.

Le premier ministre a écarté d’emblée l’idée d’un « retour d’ascenseur » pour une région privée d’un futur 3e lien.

Les maires de Chaudière-Appalaches ont d’ailleurs mentionné qu’ils veulent continuer de critiquer la décision du gouvernement pour sa volte-face dans ce dossier.

« On n’a pas décidé ça il y a quelques jours de bâtir une piscine. C’est un projet démarré en 2019. Ça n’a rien à voir. Samuel Poulin (député de Beauce-Sud) me demande depuis longtemps de venir faire un tour. On essaye d’aller dans toutes les régions », a expliqué M. Legault.

Devant les questions insistantes, il n’a pas bronché. « Je vais partout. Demain, je serai à Montréal, au Jardin botanique. »

Pour le sport

Selon lui, le gouvernement a demandé de gros sacrifices aux jeunes concernant le sport pendant la pandémie. « C’est normal qu’on retourne l’ascenseur aux jeunes et à ceux qui font du sport », a-t-il rétorqué.

Les nouvelles installations inaugurées jeudi à Saint-Georges regroupent un gymnase double, une piscine semi-olympique et un bassin pour enfants. Au total, le projet a nécessité un investissement de 42,5 M$, soit environ 35 M$ provenant du ministère de l’Éducation et 6,5 M$ de la Ville de Saint-Georges.

Le mois dernier, la CAQ a abandonné sa promesse d’un tunnel autoroutier entre Québec et Lévis. Le 3e lien sera finalement entièrement réservé au transport collectif.

Tous en faveur

Pour sa part, le maire de Saint-Georges a répété que ses citoyens étaient tous ou presque en faveur d’un tunnel autoroutier entre Québec et Lévis.

« Je pense que tous les Beaucerons sans exception étaient pour le 3e lien autoroutier mais on va trouver une solution. Si un projet libère les ponts, on va en profiter. Un projet de 3e lien nous intéresse. La position de la TREMCA (la table régionale des élus de Chaudière-Appalaches) est très claire », a lancé Claude Morin.

En froid apparent avec le député local, le maire de Saint-Georges semble avoir rétabli les ponts avec le caquiste Samuel Poulin.

Je suis exigeant envers moi-même et mon personnel. Je suis un ancien militaire. Quand je donne des directives, il faut que ça avance. Je n’aime pas me faire dire non. C’est mon style. J’ai été élu deux fois par acclamation », a expliqué Claude Morin.