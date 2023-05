Comment composer avec un obsédé du sexe en solitaire?

Je vis une situation embarrassante. J’habite un logement mal insonorisé où on entend tout ce qui se passe dans les appartements mitoyens. Chaque fois que mon voisin est en congé, il passe des heures à se masturber, et j’entends tous ses bruits intimes. Je comprendrais s’il s’adonnait à cette activité juste une fois de temps en temps, mais au rythme actuel, c’est fort malaisant.

J’ai l’impression de vivre à côté de quelqu’un de sexuellement dérangé et les bruits qu’il émet finissent par m’agresser. Comme je ne me sens pas le courage de frapper à sa porte pour lui dire de se calmer les hormones, je n’ai d’autre choix que de l’endurer et je n’en peux plus.

Ce jeune célibataire dans la trentaine est par ailleurs super tranquille et ne fait jamais de trouble à personne. Mais comme il passe son temps libre à boire de la bière en canette, à jouer à des jeux vidéo et à se masturber compulsivement, ça finit par me taper sur les nerfs.

Comme je ne suis pas à l’aise de porter des bouchons d’oreilles des jours complets et que je suis une personne casanière qui sort très peu, vous voyez mon dilemme. Je ne peux quand même pas fuir mon logement à cause d’un malade aux besoins sexuels déviants. Un voisin que je connais à peine en plus. Comme je n’ai pas non plus l’option de déménager, qu’est-ce qu’il me reste comme autre option selon vous ?

JL

Après m’être demandé un certain temps si votre lettre n’était pas un canular qu’on voulait me faire, j’ai opté pour vous donner une réponse, en me disant qu’au pire vous alliez rire de moi. Comme ma mère disait souvent « Si tu ne vaux pas une risée tu ne vaux pas grand-chose ! », je me suis attelée à réfléchir à ce que moi je ferais dans pareilles circonstances.

Comme vous n’êtes pas une intime de ce monsieur mais que vous semblez très attentive à écouter les bruits qui proviennent de chez lui, dans un premier temps, méfiez-vous des sentiers où votre imaginaire peut vous conduire.

Mais quels que soient ces bruits, pourquoi ne pas les avoir d’ores et déjà étouffés en mettant de la musique, ou en allumant la radio ou la télé, quand ça se produit ? Pourquoi demeurer dans le silence à écouter ce qui vous rend si mal à l’aise ? Car à défaut de trouver le cran d’aller le confronter pour qu’il prenne conscience de ce que ses activités provoquent en vous, il n’y a pas grand-chose d’autre à faire selon moi.