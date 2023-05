SAMSON, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 mai 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Robert Samson, époux de feu madame Louisette Simard et conjoint de madame Lise Poisson. Il était le fils de feu Joseph Samson et de feu Bernadette Boutin. Il demeurait à Lévis. Outre sa conjointe Lise, il laisse dans le deuil son fils : Jean; ses petits-enfants : Stéphanie et Charles-Antoine; ses frères et sœurs : feu Paul-Émile (feu Louise Ringuet), feu Claude (Véronique Turgeon), Rita (Guy Hêtu), Monique (feu Claude Beaulieu); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard : feu Jacques (feu Rita Beaudoin), feu Fernande (feu Roger Roberge), feu Rita (feu Jean-Paul Guay), feu Jeannine (feu Lucien Vézina), feu Pierrette (feu Gérard Bergeron), feu Claude (Réna Poiré), feu Roger (feu Thérèse Belleau), feu Marcelle (feu Yvan Drapeau), feu Fernand (feu Monique Leclerc), Claire (feu Roland Bergeron); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Poisson : Jean-Pierre (Lise Ruet), Danielle (Yvan Grégoire) et Claude (feu Francine Lévesque). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il succède son fils Jacques. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins. La famille vous accueillera au complexeà compter de 12h.