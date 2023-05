BÉLANGER HAINS, Madeleine



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Madeleine Bélanger Hains, survenu à Québec le 25 novembre 2022, à l'âge de 100 ans. Elle était l'épouse de feu Émilien Hains, la fille de feu Marie-Anna Deslauriers et de feu Ludovic Bélanger.Elle laisse dans le deuil ses filles : Marjolaine (Pierre Bélanger), Lorraine (Alain Garneau) et Charlyne; ses petits-enfants : Patrick, Annie, Yannick, Karine, Sébastien et Cassandra; ses six arrière-petits-enfants; sa belle-sœur Diane ainsi que ses beaux-frères : Fernand et Michel. Outre ses parents et son époux, elle est partie rejoindre son fils Marcel, sa fille Murielle, ses frères et sœurs : Charles-Édouard, Marc, Marie-Paule, Lucille, Marguerite et Jacques. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel de la Résidence les Berges du Ruisseau, du service de cardiologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et du centre d'hébergement Yvonne Sylvain pour les bons soins prodigués.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.