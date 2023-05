M. Camille Dionne est venu chercher sa belle Bibi le 5 mai 2023, à l'âge de 63 ans.



Bibiane Bastille est la fille de feu M. Jean-Marie Bastille et de Mme Pierrette Lévesque, la sœur de France, Jean-Pierre, feu Rodrigue, Carl et Mario.



Son beau-frère, Alain Bilodeau et France remercient Dre Girard et le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, de même que l'équipe de la résidence, le Quartier Sud de St-Romuald. Sans oublier M. Aimé Buteau, Mme Marie-Thérèse Thibault et Mme Esther Sylvain.



Donnez aux associations de : La sclérose en plaques du KRTB et aux Diabétiques-amis de Rivière-du-Loup.



Offrez votre temps et votre amour afin que chacun reste autonome le plus longtemps possible.



Venez saluer ces deux belles étoiles,

Bibiane Bastille et Camille Dionne,

à la niche 485, au colombarium

du Salon funéraire Marc-André Rioux Ltée,

169 Lafontaine Rivière-du-Loup,

au moment qui vous conviendra, sans autre invitation.



Bibiane le désirait ainsi. Merci