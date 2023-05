LAPLANTE TESSIER, Ginette



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 avril 2023, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Ginette Laplante Tessier, fille de feu madame Cécile Leclerc et de feu monsieur Léopold Tessier Dit Laplante. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 12 h, suivi d'L'inhumation se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil le père de ses enfants Roger Morin, sa fille Natacha (Serge); ses fils : Sylvain Laplante, feu Stéphane, Roger Jr, Danny (Marie-Ève); ses petits-enfants : Audrey (Benjamin), Magalie (Dylan), Allyson, Raphaël, Anthony, William, Amelia, Stephane, Jasmine, Sarah-Maude, Léa et Baxton; ses arrière-petits-enfants : Maelly, Kelly-Ann, Béatrice, Axel, Noah, Kelly et Myla; son frère Yvon (Nathalie Asselin); ses sœurs : Cécile (Henri), Nicole (feu Jean-Guy), Lise (Andrée) et Carole (Jacques), ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis(e). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, site Web : https://cancer.ca/fr/ Des formulaires seront disponibles sur place.