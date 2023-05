PRUNEAU, Adrienne Lévesque



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons qu'à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 mars 2023, à l'âge de 76 ans, est décédée entourée de l'amour des siens madame Adrienne Lévesque, épouse de feu monsieur Claude Pruneau, fille de feu Gilberte Lagacé et de feu Omer Lévesque. Originaire de Rivière-Bleue, elle demeurait à Lévis. Elle était la mère de Sylvie Pruneau et de feu Christian Pruneau. Outre sa fille, elle laisse dans le deuil ses soeurs, frères, beaux-frères et belles-soeurs : Simone (feu Jacques Guérette), Denise (Jean-Paul Morneau), feu Aline (feu René Morneau), feu Monique, Margot, Denis, Gilbert, Alain (Nicole Ouellet), Michel (Lise Michaud) et Solange Bolduc (feu Roger Lévesque, feu Gilbert Tremblay); ses beaux-frères de la famille Pruneau : feu Yves et feu Jacques; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 7ème étage et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis et son pneumologue, Dre Bergeron, pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. Par mesure de précaution, la famille apprécierait grandement la limitation des contacts physiques et le port du masque lors des condoléances auà compter de 9 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 20 mai à 11 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".