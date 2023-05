DUCHAINE, Gaétane



À son domicile, le 3 mai 2023, à l'âge de 66 ans, est décédée madame Gaétane Duchaine, épouse de monsieur Normand Giguère. Elle était la fille de feu madame Simonne Martineau et de feu monsieur Adjutor Duchaine. Elle demeurait à Saint-Ferréol-Les-Neiges.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 11 h 30 suivi d'. L'inhumation des cendres se fera au Columbarium du cimetière de Saint-Ferréol-les-Neiges ultérieurement. Elle laisse dans le deuil outre son époux ; son fils Karl (Vanessa Thériault Dallaire) ; ses petits-enfants : Maddy et Zack; ses frères et ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs : Maurice (Claudette Simard), Lise (feu Benoit Arsenault), Guy (Martine Lessard), Denise (Rémi Paré), Alain ; feu Marcel (Doris Garneau), feu Jean-Marc (Colette Fortier), feu Murielle (André Saurette), feu Rémi (Gaétane Poulin), feu Ghislain (Solange Crépeault), feu Aline (Jacques Prémont) et feu Réjean. De la famille Giguère : Jean-Marie Giguère (feu Bernadette Lachance), Richard Giguère (Corinne Breau), Denise Giguère (Denis Gauthier), Viviane Giguère (Louis Lavoie), Sylvie Giguère (Yves Hamel), Dominic Giguère (Cécile Otis). Elle laisse dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis (es). La famille tient à remercier spécialement le Dre Christine Lemay ainsi que tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fontation de l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, Rue des Montagnards, Beaupré (Québec) G0A 1E0, www.jedonneenligne.org/fondationhsabDes formulaires seront disponibles sur place.