Dominic Maurais, dernier survivant de la radio poubelle

Il y a longtemps que de nombreux élus et personnalités publiques de la région de Québec, dont je suis, dénoncent le climat toxique engendré à Québec par la radio poubelle et l’intimidation et les insultes dont celle-ci se fait la courroie de transmission.

La région de Québec aurait pu s’attendre à voir ce climat toxique s’assainir, avec le départ des ondes de Jeff Fillion, il y a un an.

Mais c’était sans compter sur Dominic Maurais, un des derniers vestiges de cette manière dépassée de faire de la radio, en procédant à de l’intimidation, en insultant et en omettant de se baser sur des faits vérifiés.

On a eu droit mercredi à un autre exemple de ce phénomène, qui continue hélas de faire beaucoup de tort dans la région. Le maire Bruno Marchand est sorti de ses gonds, insulté par des propos tenus le matin même par l’animateur Dominic Maurais, sur les ondes de CHOI, qui l’ont associé à la drogue.

«Est-ce que quelqu’un, durant la nuit, [peut] aller vérifier s’il y a un wax pen qui traîne dans le bureau du maire? C’est une vérification. Je suis certain qu’il n’y en a pas. Je veux juste être rassuré. C’est du gros stuff là».

Critiquer, pas insulter

Pas plus tard que l’automne passé, Dominic Maurais s’était excusé après l’appel de l’auteure de ces lignes pour des propos plus que douteux sur les réseaux sociaux. Il avait tracé des liens entre Bruno Marchand et les agresseurs d’enfants. Il s’était montré repentant, un peu comme le voleur qui regrette de s’être fait prendre à voler.

Cette fois encore, le maire n’exclut pas de traîner l’animateur devant les tribunaux. Son prédécesseur condamnait aussi régulièrement les insultes et les attaques gratuites de ce genre.

Un élu doit s’attendre à être critiqué dans les médias. La critique fait partie de son travail et s’avère constructive. Mais une critique doit se baser sur des faits avérés, des avis d’experts et être fouillée, de manière professionnelle. C’est ce que font les vrais journalistes.

Liens douteux

C’est complètement l’inverse qui se produit lorsque l’animateur Maurais trace des liens douteux comme il l’a fait, et ce, avec le soutien de son employeur. Car pour Philippe Lefebvre, directeur général de CHOI et vice-président chez RNC Média Inc., entreprise qui possède la station, le maire ferait une interprétation «extrêmement malhonnête» des propos.

La réponse de M. Lefebvre en dit long à savoir pourquoi l’intimidation et les insultes persistent depuis autant d’années sur les ondes de la station.

Notre société s’organise à tous les niveaux pour lutter contre l’intimidation, y compris les regroupements de villes et de municipalités, qui organisent de vastes campagnes pour ce faire. Il faut cesser de tolérer ce climat toxique à Québec.