LABRANCHE ROY, Édith



Au Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CHUS), le 3 décembre 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Édith Labranche, épouse de feu Robert Roy, fille de feu Émilienne Dubreuil et de feu Henri Labranche. Elle demeurait à Lévis jusqu'en mars 2022, date à laquelle elle a déménagé à Sherbrooke.La famille recevra les condoléances au :de 10h à 11h45.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierre-Michel (Sylvie Giguère), Jean-Claude (Guyta Carrier) et Nancy (feu Daniel Turgeon); ses petits-enfants : Stéphanie (Alexandre Buissières), Anne-Sophie (Benoit Prud'homme), Carl-Philippe (Lauren De La Bastide), Rosemary (William Lebrun) et Jean-Gabriel (Lara-Kim Grondin); ses arrière-petits-enfants : Léa, Adam, Emmett et William; son beau-frère Jean-Charles Roy (feu Claudette L'Hébreux) ainsi que plusieurs cousins, cousines, nièces, neveux et ami(e)s. Un merci spécial au personnel du CHUS qui a su rendre les dernières semaines de sa vie le plus agréable possible. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, téléphone : 418 683-8666,www.cancer.ca et Les Diabétiques de Québec, 979, avenue de Bourgogne, bureau # 180, Québec, téléphone : 418 656-6241, www.lesdiabetiquesdequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.