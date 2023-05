BOIVIN, Gilles

À son domicile, le 4 avril 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Gilles Boivin, époux de dame Diane Poulin. Né à Albanel, le 3 juin 1945, il était le fils de feu dame Thérèse Lelièvre et de feu monsieur Louis-Philippe Boivin. Il demeurait à Leclerville.



Les membres de la famille recevront les condoléances à

La Seigneurie Coopérative Funéraire

2450, av. St-Clément

Québec arr. Beauport G1E 1E8

autoroute de la Capitale

sortie Bourg-Royal no 318

le dimanche 21 mai 2023 à compter de 9 h.



À sa mémoire suivra à 11 h une cérémonie d'au revoir en la Chapelle de la coopérative.

Il vous sera possible de la visionner en direct ou en reprise via le https://funeraweb.tv/fr/diffusions/72756. Ses cendres seront déposées au columbarium La Seigneurie à une date ultérieure.



Outre son épouse Diane, monsieur Boivin laisse dans le deuil ses enfants : André (Nancy Martin), Sonia (Martin Guay), Nancy (Luc Veilleux); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Ginette (Claude Bouchard), Raymond (Louise Rodrigue), Aline (feu Jacques Bois), Lise, Pierre, Céline (Charles Duguay), Diane Pelletier (feu Clermont), Jean-Claude Villeneuve (feu Hélène); de la famille Poulin : Claudette (Elzéar Martineau), Denise (Joseph-Henri Martineau), Estelle (feu Jean-Guy Mercier), Robert, Joan (feu Pierre Simard), Anne (feu Gérard Chouinard), Denis (Louise Bolduc), Agathe Lessard (feu Lionel), Micheline Lessard (feu Marcel), Lyne Labbé (feu Bruno); sa tante Gisèle ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Gilles était également le beau-frère de : Julienne, Magella, Jean-Guy, Fernand, Claude, Denis, tous décédés.



La famille remercie tout le personnel du CLSC de Laurier Station pour les bons soins prodigués.



