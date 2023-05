THÉRIAULT ROBICHAUD, Irène

À l'Hôpital de Montmagny, le 6 mai 2023, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Irène Thériault, épouse de monsieur Laurent Robichaud, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Née à L'Islet le 27 septembre 1942, elle était la fille de feu dame Germaine Dubé et de feu monsieur Ulric Thériault.



Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane (Denis Chouinard) et Gaétan (Chantal Pelletier); ses petits-enfants : Roxane Malouin (Richard Thibodeau), Frédérique (Félix Blanchette) et Gabriel Robichaud (Marie-Luc Chatigny). Elle était la sœur et la belle-sœur de : Denise (feu Gilles Royer), Lucien (Félicienne Parent), feu Robert (Jeannine Boissonneault), feu Jacques (Denise Chouinard), André (feu Huguette Pelletier), Henri (Denise Caouette), feu Jean-Louis (Denise Cloutier) et Réjean (Diane Fortin); de la famille Robichaud : feu Maurice (feu Jeannette Chouinard), feu Arthur (feu Huguette Chouinard), feu Louis-Paul, André (feu Mariette Lévesque), Yvette (feu Charles Chouinard), feu Henri, Jeannine (feu Raymond Baron), Annette (feu Marcel Jean), Florence (feu Gérard Caron - feu Fernand Caron) et Benoît (Lise Lambert). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, ses cousins et cousines et ses amis(es).



De sincères remerciements sont adressés à toutes les personnes qui lui ont apporté, soins, soutien, accompagnement et réconfort au cours des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec), G2J 1B8.



Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire

De la Durantaye & Fils

4, ch. du Roy Ouest

Saint-Jean-Port-Joli

le samedi 20 mai à compter de 8h30.



Les funérailles avec eucharistie seront célébrées ce samedi 20 mai 2023 à 11h en l'église de Saint-Jean-Port-Joli, suivies de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial " sous les étoiles ".



Pour renseignement ou pour transmettre vos messages de condoléances :

Maison funéraire De la Durantaye et Fils

418 598-3093

sans frais : 1 877 598-3093

courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.