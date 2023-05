Équateur: la Cour constitutionnelle confirme la dissolution du Parlement

La Cour constitutionnelle d’Équateur a rejeté jeudi à l’unanimité plusieurs recours intentés contre la décision du président Guillermo Lasso de dissoudre le Parlement au moment où ce dernier menait un procès en destitution contre lui.

Dans six arrêts, la Cour a décidé de rejeter les recours en inconstitutionnalité ainsi que des demandes visant à suspendre provisoirement la dissolution, a-t-elle annoncé dans un communiqué.

La Cour «n’est pas compétente pour se prononcer sur la vérification et la motivation des causes de la grave crise politique et des troubles intérieurs» que traverse l’Équateur, et «aucune autre autorité judiciaire du pays ne l’est non plus», a-t-elle dit.

Cette décision signifie que le décret de dissolution du Parlement est désormais exécutoire, et ouvre la voie à des élections législatives et présidentielles anticipées dans les trois mois.

AFP

Visé par un procès en destitution intenté par la gauche majoritaire au Parlement monocaméral, le président de droite Guillermo Lasso avait riposté en déclenchant la procédure constitutionnelle dite de «mort croisée», qui lui permet de dissoudre la chambre tout en renonçant lui-même à son mandat.

Il pourra toutefois se représenter à la présidentielle anticipée dans l’espoir d’achever son mandat de quatre ans, qui court jusqu’en 2025.

M. Lasso est accusé par l’opposition de malversations dans le cadre d’un contrat public portant sur le transport de pétrole brut. Il lui est reproché d’avoir eu connaissance de ce contrat préjudiciable à l’Équateur et de ne pas être intervenu pour y mettre un terme dès la prise de ses fonctions en mai 2021.

L’Équateur, qui a connu une grande instabilité politique entre 1997 et 2005, une période au cours de laquelle trois présidents ont été renversés par des révoltes populaires, est en outre confronté depuis des mois à une vague de violences due à une lutte de pouvoir entre gangs impliqués dans le trafic de drogue.