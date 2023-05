MAROIS, Michel



Au CHU L'Hôtel-Dieu de Québec, le 6 mai 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Michel Marois, époux de dame Yolande Gingras, fils de feu dame Florida Malenfant et de feu monsieur Gérard Marois. Il demeurait à Loretteville. Outre son épouse Yolande Gingras, il laisse dans le deuil, ses enfants : Nancy (Marc Gagnon), Eric, feu Luc (Emmanuelle Cormier (Mario Lavigne)), ses petits-enfants : Camylle Gagnon-Marois, Etienne Gagnon-Marois, Gabriel Gagnon-Marois, Mélina Marois, Céleste Marois, Estelle Marois, Lily-Rose Marois; ses frères et sa soeur : Pierre, Francine (Yvon Simard), François, Richard (Francine Cyr); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gingras : Hélène (Pierre Fiset), Jocelyne (feu Jean-Paul Dignard), Francine (Claude Gagnon), Daniel (Lyne Boutet); sa filleule : Chantal Fiset, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.es. N'envoyez pas de fleurs mais prenez un rhum & coke et / ou un verre de vin en sa mémoire. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale dimanche 21 mai 2023 de 13h à 16h.