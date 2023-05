ROUSSEAU, Bernard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 mai 2023, à l'âge de 70 ans et 10 mois, est décédé monsieur Bernard Rousseau, fils de feu madame Jeanne Dupuis et de feu monsieur Louis Rousseau. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Émilie Chabot-Rousseau (Léo Desrochers) et Étienne-Alexandre Chabot-Rousseau (Jean Doyon); ses petits-enfants: Alexis, Élizabeth et Vincent; son beau-frère et sa belle-soeur: Don Beecher et Michèle Dumas ainsi que son neveu François Beecher, ses nièces Sophie Beecher et Delphine-Anne Rousseau, le reste de la famille et ses amis proches. La famille aimerait remercier le personnel soignant et les médecins de l'unité des soins intensifs et les médecins en soins palliatifs de l'Hôpital de L'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Autonhommie, centre de ressources pour hommes, organisme dont M. Rousseau affectionnait tout particulièrement. Tél. : 418-648-6480 ou 1-855-648-6464, Site Web : https://www.canadahelps.org/fr/dn/3739?v2=true